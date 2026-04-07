Командование ВСУ попыталось удержать контроль над населенным пунктом Рай-Александровка в ДНР, абсолютно не жалея личный состав. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинское командование не жалеет подчиненный личный состав и пытается удержать ключевой населенный пункт — Рай-Александровку», — сказал он.

До этого Марочко отмечал, что российские подразделения одновременно наступают на населенный пункт с двух направлений. Бойцы ВС России атакуют украинских боевиков с северо-востока от Кривой Луки и с юго-востока от Никифоровки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские штурмовики после освобождения населенного пункта Никифоровка на Славянском направлении начали продвигаться в направлении Николаевки и Рай-Александровки. Украинские подразделения не прекратили попыток сопротивления, так как Рай-Александровка является одним из ключевых узлов обороны ВСУ перед Славянском.