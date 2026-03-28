Протаранит «Бабу-Ягу» и «Мавики». Россия отправила на фронт убийцу дронов «Елку»

Действующие в зоне специальной военной операции российские бойцы приступили к использованию нового беспилотника-перехватчика «Елка». При помощи искусственного интеллекта летательный аппарат после запуска самостоятельно атакует вражеские беспилотники, разрывая их на части прямо в воздухе за счет высокой скорости. «Елка» стала альтернативой средствам противовоздушной обороны, которые не всегда справляются с массовыми налетами дронов украинских боевиков.

Как устроен беспилотник-перехватчик «Елка»?

Об использовании нового беспилотника-перехватчика рассказал командир подразделения группировки войск «Север» с позывным Фара, действующий в Сумской области. Он пояснил, что украинские боевики регулярно запускают по их позициям БПЛА самолетного типа и дроны-разведчики, которые перехватывают «Елки».

«Дальность применения данного дрона — до четырех километров, эффективная высота — два километра, скорость — до 250 километров в час. Она сама захватывает цель после спуска дрона со спускового механизма. На нее не воздействуют средства радиоэлектронной борьбы», — обратил внимание Фара.

По данным издания «Военное обозрение», работу над легким и компактным беспилотником «Елка» инженеры начали еще в 2023 году. По своей форме летательный аппарат совместил в себе черты самолетов и квадрокоптеров. За счет икс-образного расположения крыльев с установленными на них винтомоторными электрическими двигателями и аэродинамическим рулем беспилотник очень маневренный и способен догнать в воздухе уклоняющийся от удара вражеский дрон. Главной особенностью «Елки» стала установленная курсовая оптико-электронная система с двумя каналами, откуда данные поступают на бортовой компьютер. Поэтому беспилотник способен самостоятельно наводиться на цель. Существуют два вида «Елок». Первый поражает вражеские беспилотники при помощи кинетической силы, возникающей за счет гигантской скорости. Также внутри предусмотрен отсек для установки боевой части. Запускать «Елку» бойцы могут как с наземной, так и с ручной пусковой установки в виде короткой направляющей с двумя рукоятками для удержания и управления. После отправки дрона для поражения цели оператор тут же может взять вторую «Елку».

«Такие беспилотники применяются уже как минимум полтора года и успели нанести противнику заметный урон, а также предотвратили поражение наших объектов», — отметили авторы материала.

Фото: Стоп кадр из видео / Пресс-служба Минобороны

О тактико-технических характеристиках беспилотника-перехватчика в 2025 году сообщал военный аналитик Владислав Шурыгин. Он выяснил, что установленный на «Елке» искусственный интеллект способен идентифицировать вражеский дрон с размахом крыла в 100 сантиметров на расстоянии до одного километра.

«Это является весьма достойным показателем. Сегодня подобные комплексы имеют критическое значение для сохранения боевой устойчивости подразделений и ЗРК большой дальности», — написал Шурыгин.

Но с тех пор разработчики существенно модифицировали изделие. Об этом генеральный директор конструкторского бюро «Страж» и лауреат премии губернатора Московской области в номинации «Народный ВПК» Артем Потапов рассказал в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой. Он пояснил, что давно следит за создателями «Елки» и считает их работу по модернизации аппарата успешной. «Наверняка первые версии были немного прототипами, но сейчас ребята „причесали“ данное изделие, чтобы наносить урон к вражеской технике», — заявил Потапов. Директор «Стража» добавил, что сегодня ситуация с беспилотниками в зоне проведения специальной военной операции серьезно изменилась. «Если раньше достаточно было иметь несколько генераторов помех, чтобы создать какие-то условия для того, чтобы разорвать связь [дрона] с пультом [оператора], то сейчас нужна модульная защита, для того чтобы перехватывать вражеские беспилотники на расстоянии», — сказал он. Потапов пояснил, что речь идет о сочетании телезрения, когда перехватчик использует несколько камер, наведение на цель по звуку и спектроанализ. «Если это все вы совмещаете в единую карусель, то тогда начинаете получать результат», — заключил Потапов.

Как используют «Елку» в зоне спецоперации и в тылу

Отсутствие боевой части в беспилотнике-перехватчике позволяет использовать его для прикрытия важных объектов инфраструктуры вдали от линии боевого соприкосновения.

На вооружение «Елки» получили бойцы пунктов воздушного наблюдения. Они пополнили ряды зенитчиков и снайперов, отвечающих за перехват вражеских беспилотников.

Военный корреспондент «Известий» посетил один из таких пунктов и пообщался с оператором «Елки». Боец рассказал, что для уничтожения небольших FPV-дронов, или агродронов типа «Баба-яга», или массивных квадрокоптеров «Мавик» достаточно запуска одного аппарата. «Если дрон-камикадзе большой — от 150 и до одной тысячи килограммов, то желательно

использовать несколько „Елок“ на одну цель», — пояснил боец. Он подчеркнул, что мощные двигатели перехватчика позволяют ему развивать огромную скорость и тараном разрушать вражеские беспилотники.

Кроме того, «Елка» эффективна против дешевых дронов, сделанных их пластика и пенопласта. Стрелять по таким аппаратам бесполезно, пули просто проходят через мягкие материалы, а прямой удар перехватчика разрушает их полностью.

Еще одной особенностью российского беспилотника стало отсутствие связи с оператором, в задачи которого входит только откалибровать пусковую установку и навести ее на цель. Система «Елки», захватив цель, подает звуковой сигнал, после которого боец нажимает на спусковой крючок — и взлетевший беспилотник летит на поражение цели. Средства радиоэлектронной борьбы на перехватчик не действуют. В воздухе «Елка» действует полностью автономно без связи с землей.

Украинские боевики большую часть своих налетов проводят ночью или в сумерках, поэтому бойцы на пунктах воздушного наблюдения используют пулеметы и переносные зенитные ракетные комплексы с тепловизионными прицелами.

Отправившийся в зону проведения специальной военной операции военный корреспондент сайта kp.ru Дмитрий Стешин сообщил, что «Елку» на фронте применяют уже массово. Он пояснил, что видел беспилотники на всех блокпостах, через которые проехал, добираясь до позиции зенитчиков ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр». Оператор «Елки», с которым пообщался журналист, заявил, что уже поразил свою первую цель — украинский беспилотник-разведчик «Лелека». «Принцип работы простой. Если я вижу цель, значит, ее видит и „Елка“. Максимальное удаление для захвата цели — один километр. А дальше — любимый принцип современного оружия: „Выстрелил и забыл“», — резюмировал боец. Перехватчик получился очень хорошим, и сейчас это самое лучшее из возможного, что есть на фронте. Военнослужащий признался, что хотел бы донести до инженеров свои просьбы, чтобы усовершенствовать «Елку» до идеала. Речь идет о сокращении времени калибровки и установке модуля с парашютом, чтобы в случае неудачи дрон приземлился и его можно было запустить во второй раз.