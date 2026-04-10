Минобороны рассказало о вкладе беспилотных войск в освобождение Миропольского

Бойцы беспилотных войск группировки «Север» сыграли важную роль в освобождении поселка Миропольское Сумской области. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве пояснили, что управляющие летательными аппаратами подразделения круглосуточно наносили удары по позициям противника, а также вели разведку, предоставляя точные координаты артиллеристам для наведения по целям.

В пресс-службе подчеркнули, что после освобождения Миропольского расширили полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях.

«Войска ежесуточно продвигаются вперед, вытесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения», — подчеркнули в пресс-службе.

Об освобождении поселка Миропольское бойцами группировки войск «Север» в пресс-службе Минобороны сообщили в пятницу, 10 апреля. В ведомстве уточнили, что противник за неделю боев потерял более 12 900 бойцов, а также лишился 64 складов боеприпасов.

Также за минувшие сутки подразделения Южной группировки войск взяли под контроль село Диброва в Донецкой Народной Республике.