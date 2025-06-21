Конструктор Потапов: к 2040 году на передовой останутся только машины

С развитием технологий преобразуется не только повседневная жизнь, но и военные конфликты. В будущем на передовой останутся только роботы и искусственный интеллект. Российские технари создают системы, которые позволят убрать людей как можно дальше от линии боевого соприкосновения. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой в вечернем стриме рассказал Артем Потапов из конструкторского бюро, в котором объединились народные изобретатели.

По его словам, фантастика станет реальностью уже к 2040 году. Благодаря системам искусственного интеллекта управление боем передадут машинам. Потапов подтвердил, что на ЛБС совсем не останется людей, лишь беспилотники.

«Наша задача — оттеснить с передовой линии, создать буферную зону и автоматизировать данную буферную зону для того, чтобы человек там не находился, а чтобы все управление было в другом месте», — заявил он.

Специалисты получат «черный чемоданчик», представляющий собой модульную систему для отслеживания и перехвата вражеских БПЛА. Потапов сообщил, что она получила название «Страж».

«Данный чемоданчик, он применяется [как] умная система видеонаблюдения, сканирование определенных частот, переборка каналов. Плюс там имеется аналитика. Вот как раз с этой аналитикой и работает искусственный интеллект», — объяснил конструктор.

Модули, из которых состоит «Страж», по словам собеседника 360.ru, перепроверяют друг друга и выдают конечный результат. Они позволят военным классифицировать движущийся объект и определить, нужно ли его подавить.