Покусились на беззащитных детей — получили ответ «Орешником». Что произошло в зоне СВО за неделю
Напряженная неделя выдалась у российских военнослужащих. Наряду с боями в зоне СВО шли атаки на регионы страны. Украинские войска нанесли разрушительный удар по колледжу в ЛНР и получили в ответ третье применение супероружия «Орешник». Накалилась обстановка в Сумской области, сильнее сжались тиски в Доброполье. Главные события спецоперации за неделю с 18 по 24 мая — в материале 360.ru.
Удар по колледжу в Старобельске
Украинские войска в ночь на 22 мая атаковали Старобельский профессиональный колледж в ЛНР. Беспилотники запускали трижды каждые 10 минут, целясь в спасавшихся студентов. Кроме учебного здания и общежития колледжа повреждены административные здания, магазины и частные дома.
Спасательная операция длилась 45 часов, за это время 15 раз объявлялась опасность повторных ударов со стороны Украины. Погиб 21 человек: 18 девушек и трое юношей. Более 60 человек получили ранения разной степени тяжести.
Россия инициировала экстренное заседание Совбеза ООН, на котором представители европейских стран не поверили в произошедшее. В ответ на это прессу и дипломатов пригласили в Старобельск, чтобы лично увидеть разрушения.
Все погибшие в Старобельске — обычные мирные студенты. <…> Нам нечего скрывать. Правда за нами. Надеюсь, голоса иностранных корреспондентов смогут донести до западного мира истинную правду.
Леонид Пасечник
Глава ЛНР
В город приехали полсотни журналистов из 19 стран, включая США, Германию, Финляндию, Италию, Турцию, Китай и Бразилию. Редакции Би-би-си и CNN официально отказались участвовать в пресс-туре.
Репортерам показали фрагменты беспилотников, атаковавших колледж в Старобельске, и установленную на одном из них антенну Starlink. Их провели по руинам и пустили к раненым в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
Удар возмездия «Орешником»
Ответ не заставил себя ждать. ВС России 24 мая нанести массированный удар по Киеву и Киевской области передовыми средствами поражения: баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими «Кинжал» и крылатыми «Циркон».
Главной мишенью, по информации военкоров, стал Лукьяновский узел. Удары пришлись на здания командования Сухопутных войск ВСУ и Сил поддержки ВСУ, а также ГАХК «Артем», который считается основным производителем ракетных вооружений для ВСУ. Предприятие выпускает Р-27, корректируемые авиабомбы и дорабатывает зарубежные системы.
Повреждены также производивший радиоэлектронику завод «Аналитприбор» в Шевченковском районе, предприятия из отрасли приборостроения бывшие «Реле и автоматика» и «Радиальный», объекты в промзоне Дарницкого района и отделение Службы безопасности Украины в Подольском районе.
В Белой Церкви военные поразили ТЭЦ, Белоцерковский авиаремонтный комплекс, где нагружались натовские эшелоны, железнодорожный и автомобильные узлы.
Массированные удары
В целом с 16 по 22 мая ВС России нанесли один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.
Интересно
Дежурные силы ПВО в ночь на 23 мая перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Это максимальное количество за неделю.
Затем последовали удары по предприятию военной промышленности Украины. Войска атаковали 23 мая используемые в интересах ВСУ объекты энергетики, цеха БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации.
Продвижение в Запорожской и Харьковской областях
Группировка войск «Восток» заняла село Верхняя Терса в Запорожской области. Штурмовики вошли небольшими группами, встретили отпор, окружили позиции и обезвредили противника. В этом бою ВСУ лишились более двух рот военнослужащих, свыше тяжелых гексакоптеров R-18 и 30 наземных роботизированных комплексов.
«Это их логистический центр, важная артерия, которую мы взяли. В данном „населеннике“ находится более 300 зданий, сам по себе он представляет большой частный сектор», — сообщил командир взвода с позывным Бальтазар.
В Харьковской области группировка войск «Север» освободила два населенных пункта. Шестеровка, находящаяся на левом берегу реки Северский Донец в четырех километрах к востоку от Верхней Писаревки, откроет войскам путь к правому берегу реки в сторону Рубежного.
Сначала дроноводы и артиллеристы ударили по огневым позициям ВСУ, затем в село вошли штурмовики. Закрепившись, они зачистили территорию и взяли под контроль.
Волоховка находится в Волчанском районе на левом берегу реки Волчьей. Ее освобождение позволило бойцам установить контроль над дорогой между населенными пунктами на этом участке фронта.
ВСУ отчаянно сопротивлялись, пытаясь удержать село. Командование перебросило к Волоховке две сводные группы штурмовиков механизированной бригад, но это не помогло.
Буферная зона в Сумской области
По мере продвижения российских войск и больших потерь в районе Кондратовки украинское руководство усилило подготовку к обороне. Командование 711-й бригады ВСУ изъяло у предприятий ЖКХ дорожную технику для строительства укреплений вокруг Сум.
Из-за нехватки личного состава солдат мобильных огневых групп 40-й бригады тактической авиации ВСУ перевели в пехоту, чтобы задействовать в штурмах. На защиту Сумской области перебросили военнослужащих 30-го полка охраны особо важных государственных объектов Нацгвардии Украины из Николаевской области.
Обстановка в ДНР на Добропольском направлении
На Добропольском направлении, которое считалось одним из самых горячих в ДНР, идут бои. Группировка войск «Центр» сорвала ротацию личного состава ВСУ на бронированных машинах пехоты.
Тяжелые квадрокоптеры «Сова» заминировали ключевые маршруты украинских войск. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» ударил по скоплению живой силы ВСУ, а дроноводы уничтожили шесть украинских гексакомплектов, в том числе два до взлета.
Непосредственно под Добропольем российские танкисты разнесли опорный пункт ВСУ осколочно-фугасными снарядами. Еще три огневые точки удалось подавить.