Пасечник заявил о 65 пострадавших при ударе ВСУ по общежитию Старобельска

Украинские боевики регулярно используют беспилотники различного типа для поражения гражданских объектов в Луганской Народной Республике. Как сообщил ТАСС , об этом на встрече с иностранными журналистами в больнице Старобельска заявил глава региона Леонид Пасечник.

Он пояснил, что украинская сторона регулярно использует беспилотники квадрокоптерного типа и небольшие дроны для поражения гражданских объектов.

Пасечник подчеркнул, что в результате такой атаки на Старобельск ранения различной степени тяжести получили 65 человек, включая детей.

«Считаю, что подобные проявления фашизма в XXI веке недопустимы. Я уверен, что виновные в этом кровавом преступлении будут найдены и к ним будут приняты все меры в соответствии с международным законодательством», — заявил глава ЛНР.

Группа из 50 иностранных журналистов прибыла в Старобельск для освещения последствий теракта украинских боевиков. По пострадавшему от прилетов беспилотников городу их провела уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова.

Она обратила внимание, что сотрудники иностранных изданий должны проявить профессиональный долг и показать всему миру, что на месте массированного удара украинских боевиков нет никаких военных объектов, а жертвами стали простые студенты колледжа.

В ходе визита сотрудникам иностранных изданий показали фрагменты ударных беспилотников, на одном из которых оказалась антенна американской компании Starlink.