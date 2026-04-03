За неделю российские войска освободили семь населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Войска группировки «Север» взяли под контроль Корчаковку в Сумской области и Верхнюю Писаревку в Харьковской области. Группировка «Запад» — Брусовку в ДНР, Ковшаровку и Новоосиново в Харьковской области, военные «Востока» — Луговское и Бойково в Запорожской области.

Российская армия также завершила операцию по освобождению ЛНР от ВСУ, сообщила накануне пресс-служба Минобороны. Республика перешла под контроль подразделений группировки войск «Запад».

Ранее ВС России зачистили освобожденную Верхнюю Писаревку и начали разминирование. Мотострелки входили в село мелкими группами по два-три человека, прикрывая друг друга с воздуха от вражеских дронов.