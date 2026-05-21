Минобороны заявило об освобождении села Шестеровка в Харьковской области

Российские войска освободили населенный пункт Шестеровка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Север“ активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области», — подчеркнули в Минобороны.

Бойцы группировки «Север» заявили, что освобождение Шестеровки расширило зону безопасности в Харьковской области и отодвинуло украинских националистов вглубь тыла.

Они подчеркнули, что в селе находились боевики территориальной обороны из Винницкой области, усиленные сводными штурмовыми группами подразделений 3-го армейского корпуса ВСУ.

Противника из села выбили штурмовые подразделения 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск «Север».

«[Боевики] не смогли ничего противопоставить нашим военнослужащим», — заявили бойцы «Севера».

В минувший вторник, 19 мая, Минобороны сообщило об освобождении села Волоховка в Волчанском районе Харьковской области силами мотострелков группировки «Север».

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что операторы дронов устанавливали огневые точки противника и направляли туда ударные беспилотники, а мотострелки выбивали украинских боевиков из зданий, подвалов и блиндажей.