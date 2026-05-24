Медведев призвал бить по Украине «как сегодня и еще сильнее»

Удары по Киеву стали жестким ответом на террористическую атаку ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

«Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России», — написал он.

По словам Медведева, массовые атаки по столичным структурам были нужны киевскому режиму.

«Пусть все горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться», — подчеркнул зампред Совбеза.

Он также отметил, что удары по украинской столице помогут сплотить электорат перед грядущими выборами. Однако, по словам Медведева, это не означает, что атаки стоит прекратить.

«Нет, конечно. Надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее! Руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени», — заявил Медведев.

Минувшей ночью в Киеве прогремели шесть серий взрывов. По информации украинских СМИ, речь шла об угрозе применения «Орешника».