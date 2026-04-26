Пушилин сообщил о продвижении российских войск к Доброполью

Пушилин: ВС России продвинулись в направлении Доброполья у Новоалександровки

Российские войска начали продвижение в направлении Доброполья на участке у Новоалександровки. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении на платформе МАХ .

«На Добропольско-Красноармейском направлении также наши военнослужащие продвигаются в направлении Доброполья по трассе в районе Новоалександровки», — сказал глава региона.

Он также заявил, что российские силы продолжат отодвигать противника по всей линии фронта.

Ранее на Добропольском направлении группа из восьми российских морпехов смогла обойти украинские дроны «Баба-яга», выйти к позициям ВСУ и уничтожить 16 украинских бойцов. Штурм украинских позиций проходил в условиях активного использования ВСУ тяжелых беспилотников. Чтобы снизить риск обнаружения, морпехи надели костюмы, скрывающие тепловой след.