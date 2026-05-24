Воздушную тревогу объявили по всей Украине

По всей Украине объявили воздушную тревогу. В Киеве прогремели взрывы, сообщил телеграм-канал «Политика Страны».

«Воздушные силы заявили об угрозе применения „Орешника“ по Украине. Тревога объявлена по всей Украине», — написали журналисты.

Киевская городская военная администрация в своем телеграм-канале призвала горожан проследовать в ближайшие укрытия. Взрывы начали греметь в разных районах столицы.

Ранее в Старобельске объявили 24 и 25 мая днями траура в память о погибших в результате террористического удара ВСУ по общежитию колледжа. При атаке украинских нацистов погиб 21 человек, 63 — пострадали.