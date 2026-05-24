Группа журналистов из 19 стран прибыла в Старобельск для освещения последствий теракта украинских боевиков, в котором погиб 21 студент колледжа. Сотрудников СМИ встретила уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова. Кадры из города опубликовали «Известия» .

На снятых видео сотрудники иностранных редакций приступили к съемке и фотографированию разрушенного ударами украинских беспилотников общежития колледжа. Некоторые из журналистов начали работу над репортажем на фоне уничтоженного здания.

Лантратова в комментарии РИА «Новости» заявила, что сотрудники иностранных изданий и телеканалов должны показать всему миру, что на месте массированного удара украинских боевиков нет никаких военных объектов.

Она добавила, что показала журналистам обломки и поражающие элементы беспилотников, которые атаковали учебное заведение.

«[Иностранные журналисты] сами определят, сколько времени проведут в городе. Мы будем фиксировать все эти преступления и рассказывать о них общественности», — сказала Лантратова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что в организованную поездку в Старобельск отправились более 50 журналистов из 12 стран.

Она подчеркнула, что в рамках пресс-тура сотрудники иностранных редакций смогут пообщаться с горожанами, ставшими свидетелями обстрела города, студентами колледжа и их родителями, а также теми, кто находился в эпицентре событий.