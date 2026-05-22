Бойцы группировки «Восток» ВС России продвинулись в Запорожской области, выбив противника из села Верхняя Терса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Установить контроль над важным логистическим и оборонительным узлом украинских формирований российским военным удалось в ходе активных действий подразделений 155-го полка 55-й дивизии морской пехоты и 394-го мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии.

Бойцы «Востока» освободили 12,5 квадратного километра территории. Также во время боев они уничтожили шесть боевых бронированных машин ВСУ, 15 квадроциклов, больше 30 наземных робокомплексов и более двух рот живой силы противника.

Ранее стало известно, что часть бригады ВСУ дезертировала из-за ударов ФАБ в Днепропетровской области.