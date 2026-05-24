Минобороны назвало пораженные «Орешником» цели в Киеве и Киевской области

ВС России нанесли удары по объектам ВПК, военной инфраструктуры, а также пунктам главного командования и разведки Украины в ночь на 24 мая. Цели находились в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны .

Как сообщили в ведомстве, атаку провели баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими «Искандерами», гиперзвуковыми «Кинжалами», крылатыми «Цирконами» и другими. Кроме того, российские военные использовали ударные беспилотники.

«По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось», — подчеркнули в Минобороны.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал эту атаку ответом на совершенный ВСУ теракт в Луганской Народной Республике, где погибли и пострадали множество студентов и преподавателей Старобельского колледжа. Он призвал бить по Украине так же и еще сильнее, чтобы деморализовать врага.