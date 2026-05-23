Небензю возмутил уровень цинизма европейцев на заседании Совбеза ООН

Небензя: России стыдно за реакцию западных членов СБ ООН на удар по Старобельску
Европейские члены Совбеза ООН повели себе цинично, проигнорировав гибель детей при украинской атаке на колледж в ЛНР. Об этом на экстренном заседании заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщили «Вести».
Российские дипломаты, по его словам, ожидали услышать от европейских коллег нечто подобное тому, что они озвучили на заседании. Однако Небензю возмутило то, с каким цинизмом они проигнорировали жертв удара по колледжу.
«Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. <…> Сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», — сказал он.
Экстренное заседание Совбеза ООН прошло по инициативе России. Небензя показал собравшимся фотографии разрушенных зданий и назвал действия украинской армии военным преступлением. Китай выступил против любых атак, направленных на гражданское население. США заявили, что следят за сообщениями о погибших и раненых в ЛНР.
Вооруженные силы Украины атаковали общежитие и учебный корпус колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. Погибли, по меньшей мере, шесть человек.