Небензю возмутил уровень цинизма европейцев на заседании Совбеза ООН

Европейские члены Совбеза ООН повели себе цинично, проигнорировав гибель детей при украинской атаке на колледж в ЛНР. Об этом на экстренном заседании заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщили «Вести» .

Российские дипломаты, по его словам, ожидали услышать от европейских коллег нечто подобное тому, что они озвучили на заседании. Однако Небензю возмутило то, с каким цинизмом они проигнорировали жертв удара по колледжу.

«Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности​​​. <…> Сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», — сказал он.

Экстренное заседание Совбеза ООН прошло по инициативе России. Небензя показал собравшимся фотографии разрушенных зданий и назвал действия украинской армии военным преступлением. Китай выступил против любых атак, направленных на гражданское население. США заявили, что следят за сообщениями о погибших и раненых в ЛНР.

Вооруженные силы Украины атаковали общежитие и учебный корпус колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. Погибли, по меньшей мере, шесть человек.