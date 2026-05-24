Иностранным журналистам, приехавшим с пресс-туром к разрушенному в результате теракта ВСУ колледжу в Старобельске, показали обломки украинских беспилотников. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Представителям иностранных СМИ продемонстрировали фрагменты ударных беспилотников, которые атаковали здание учебного заведения и общежитие. На одном из них была установлена американская антенна Starlink.

Группа из 50 журналистов — представителей СМИ 19 стран — приехала в Старобельск для освещения последствий теракта украинских боевиков. Журналисты активно снимали фото и видео, делали репортажи на фоне разрушенных зданий.

Журналист из Ирландии Чей Боуз назвал теракт в Старобельске преднамеренным массовым убийством. Он заявил, что только после личного визита осознал все масштабы разрушений, хоть и видел перед поездкой фото в российских СМИ.

Группу журналистов принимала уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова. Она подчеркнула, что сотрудники иностранных изданий и телеканалов должны показать всему миру, что на месте массированного удара украинских боевиков нет никаких военных объектов.