Обстановка в зоне СВО складывается в пользу России. Войскам удалось занять несколько населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, продвинуться вглубь Днепропетровской области и полностью освободить ЛНР. Украинское командование в панике перебросило резервы, но наступление уже не остановить. Что еще произошло за первую неделю июля — в материале 360.ru.

Ситуация в зоне СВО: Харьковская область Военнослужащие группировки войск «Север» заняли село Меловое в Купянском районе на стыке Харьковской и Белгородской областей. Над одним из зданий водрузили флаг России. Из-за этого командование Вооруженных сил России принялось укреплять Великий Бурлук, со стороны которого происходила подпитка украинской группировки в Купянске, сообщил военкор Евгений Поддубный. По его данным, туда перебросили резервы, в основном специалистов по беспилотным системам.

В том же Купянском районе группировка «Запад» заняла село Соболевка, возле которого находился бывший аэродром сельхозавиации. В 2022 году там базировалось подразделение ВСУ с дронами-камикадзе «Стриж», которыми боевики планировали атаковать российскую инфраструктуру. Сумская область: Генштаб ВСУ признал поражение Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю в Сумской области. Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань» уничтожили цеха по производству БПЛА и комплектующих в районе Конотопа. Бои велись также в окрестностях Рыжевки, Кондратовки, Писаревки, Храповщины, Юнаковки, Садков, Варачино и Андреевки.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Российские войска продолжили давить на оборону ВСУ, сообщил проект War Gonzo военкора Семена Пегова. ВСУ все еще пытаются вклиниться в российскую оборону у госграницы, но делают это скорее по инерции, чем в надежде на успех. Тем временем Генштаб ВСУ впервые признал потерю некоторых населенных пунктов. С публикуемых украинскими военными карт исчезли Водолаги, Басовка, Локнч, Новенькое и Беловоды. Ситуация в ДНР 6 июля Группировка войск «Центр» взяла под контроль села Новоукраинка в Волновахском районе и Разино в Покровском. Из первого, по словам военкора Александра Коца, у российских войск два пути. Они могут перерезать трассу Т0515, по которой осуществляется транспортное сообщение между покровско-мирноградской агломерацией и Краматорском, но для этого предстоит занять еще Федоровку, Затышок и Сухецкое. Либо устремиться на юг, к Новоэкономическому, что позволит выйти на окраины Мирнограда. Так или иначе украинскую линию обороны уже прорвали севернее, в районе Орехова и Новониколаевки, чтобы создать плацдарм, который ляжет в основу буферной зоны.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

В Краматорском районе группировка войск «Юг» освободила Предтечино. Это село находится на берегу реки Грузская всего в трех километрах к востоку от Константиновки. На сегодняшний день это ближайший к городу населенный пункт под контролем России. После взятия Часова Яра, по прогнозу военкоров, войска смогут охватить город с востока и северо-востока, чтобы из него пойти на Дружковку и всю славянско-краматорскую агломерацию.

Мы видим продолжающееся доминирование Вооруженных сил России практически по всей линии фронта и продвижение вперед. <…> Продолжается охват города Красноармейска, видим перерезание логистики, продвижение и опять же серьезное сопротивление в направлении Новоэкономического. Денис Пушилин Глава ДНР

Пока в Часовом Яре продолжаются ожесточенные бои как в глубине города, так на флангах. Есть тактические успехи в районе Воскресенки на Южно-Донецком направлении. В Великоновоселковском районе группировка «Восток» заняла село Поддубное, которое находится в восьми километрах от границы с Днепропетровской областью, и взяла в огневой мешок группировку ВСУ в Мирном. ВС России вошли в Днепропетровскую область Российские войска расширили зону контроля в районе Дачного, заняв около 10 квадратных километров. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об отчаянных попытках ВСУ спасти положение. «Противник пытается контратаковать, выбить наши подразделения из данного населенного пункта, но у противника ничего не получается, а наоборот даже есть определенные успехи и продвижение в окрестностях уже Дачного со стороны наших подразделений», — рассказал он.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Продвижение ВС России в Днепропетровской области на Украине восприняли как провал и катастрофу. Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал власти за затягивание переговоров. Обстановка в зоне СВО: Херсонская и Запорожская области Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение. Удары наносились в окрестностях населенных пунктов Каменское, Плавни, Белогорье, Новоандреевка в Запорожской области, Ольговка и Садовое в Херсонской области. Группировка «Восток» напирала со стороны запорожских населенных пунктов Полтавка, Ольговское и Малиновка. Расчеты ударных БПЛА уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе базы отдыха «Меридиан». По информации военкоров, российские подразделения расширяют зону контроля в Каменском. Для этого используются средства дальнего поражения. В СМИ появилась информация о готовящейся эвакуации из города Запорожье, который находится под контролем Украины. Полное освобождение ЛНР Вся территория ЛНР перешла под контроль России, объявил глава республики Леонид Пасечник. В марте президент России Владимир Путин говорил, что регион освобожден на 99%. Российские войска также сорвали ротацию ВСУ в селе Надия и заняли часть стратегически важной высоты к юго-западу от Белогоровки. Украинские военные вынуждены бежать почти со всех позиций на этом участке. Массированные удары по Украине С 28 июня по 3 июля Россия нанесла один массированный и пять групповых ударов по Украине. Поражены объекты ВПК, нефтеперерабатывающие предприятия, система управления ВСУ, радиолокационные станции, склады боеприпасов, цеха и пункты управления дронами, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации боевиков, националистов и иностранных наемников.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Еще один массированный удар высокоточным оружием, ракетами «Кинжал» и дальнобойными беспилотниками нанесли 4 июля. Под прицелом оказались предприятия в Киеве, которые производили беспилотники и другие роботизированные комплексы военного назначения, а также инфраструктура военного аэродрома и нефтеперерабатывающий завод. Днем 5 июля стало известно об ударе двумя «Кинжалами» по военному аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области. Предыдущей ночью его атаковали полутора сотнями беспилотников. Новой целью беспилотных атак стали украинские военкоматы. Российские БПЛА подбили территориальные центры комплектования и соцподдержки в Полтаве и Кременчуге. Атаки на украинские ТЦК несли не только практический смысл, но и идеологический — трудно найти более ненавистное рядовыми украинцами учреждение. Обмен пленными с Украиной Минобороны сообщило 4 июля о возвращении очередной группы пленных. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Промежуточным пунктом возвращения на родину стала Белоруссия.

Фото: Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова / Telegram

Среди возвращенных — семья Коваль из Курской области. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что супругов больше четырех месяцев удерживали на Украине. Там остались еще 30 таких пленников. «Мы вели очень долгие многосторонние переговоры с международными органами, украинским омбудсменом, украинскими военными. <…> Сегодня вернулись уже более 100 человек, которые находились на Украине», — рассказала она.

Смерть генерала-майора Михаила Гудкова В курском приграничье 2 июля погиб заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам, дважды Герой России генерал-майор Михаил Гудков. Президент России Владимир Путин посмертно наградил его медалью «Золотая Звезда». Он передал ее вдове офицера Жанне Гудковой в Кремле. «На боевом посту ушел из жизни русский офицер, настоящий солдат России», — сказал глава государства.

Фото: Пресс-служба Кремля

Кроме того, имя Гудкова присвоили 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты. Указ Путина вышел 6 июля. Потери среди украинских офицеров С украинской стороны погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич. До февраля 2025 года он занимал пост заместителя командира 33-й механизированной бригады. Генштаб ВСУ не привел подробностей его гибели. Российский военкор Александр Коц сообщил, что бригада Захаревича воюет на Новопавловском направлении, недалеко от границы Днепропетровской области, ранее — в Курской и Сумской областях. «Это подразделение всегда бросали на самые безнадежные направления. И Захаревич командовал далеко не первым составом бригады, которую перемалывали наши войска», — сказал он. Под ракетным ударом по городу Гуляйполе в Запорожской области умер начальник штаба 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерий Мирзаев. Два «Искандера» поразили объединенный командный пункт, где предположительно находились Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.