Войска России поразили средства ПВО и склады в Киевской области

Лебедев: ВС России поразили средства ПВО и склады в Киевской области

Российские войска поразили склады и средства противовоздушной обороны в Киевской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости» .

«Киевская область. <…> Основной удар — по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ. ПВО перегружена», — сказал он.

Также войска России ударили по складам в Черкасской области, а в Днепропетровской под удар попали украинская техника, эшелоны и ремонтные базы.

В ночь на пятницу по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Журналисты заявили о взрывах в Павлограде и столице. В Киеве железнодорожная инфраструктура получила повреждения.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные ударили по нефтеналивному терминалу, который снабжал топливом украинские ВМС. По цели отработали оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками и артиллерией.