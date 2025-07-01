Украинский генерал умер в зоне СВО

Умер командир 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины генерал Сергей Захаревич. Об этом в соцсети Facebook* сообщил командир 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко.

«Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг — Сергей Захаревич», — объявил он 1 июля.

Обстоятельства смерти генерала Собко не уточнил. Гибель Захаревича подтвердила также пресс-служба Генштаба ВСУ.

Захаревич до февраля 2025 года занимал пост заместителя командира 33-й механизированной бригады ВСУ, затем возглавил 110-ю отдельную механизированную бригаду. Би-би-си сообщила, что он окончил Одесский институт Сухопутных войск, в разные годы возглавлял взвод в разведывательной роте 30-й отдельной механизированной бригады и разведроту первой танковой бригады.

Ранее Генштаб ВСУ впервые признал потерю некоторых населенных пунктов в Сумской области. «Известия» писали, что украинскому командованию пришлось перебросить в этот район элитные подразделения.

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