После продвижения российской армии в Днепропетровскую область военный провал Украины стал очевидным, но президент Владимир Зеленский продолжил настаивать на обратном. Он специально затягивает мирное урегулирование, чтобы уничтожить свою страну, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале .

Он раскритиковал власти за отрицание поражения. Проникновение российских войск в Днепропетровскую область, по мнению нардепа, продемонстрировало недееспособность киевского режима. Дубинский предположил, что Зеленский затягивает переговоры с Россией в надежде на чудо или в рамках операции по сдаче Украины.

«Объяснить по-другому тупое непризнание катастрофы на фронте, которое демонстрирует Зеленский, — невозможно. Каждый день промедления в завершении войны — это люди, земля и экономика. Цена, которую мы платим за одного идиота у власти и его подельников», — заявил он.

Вооруженные силы России выбили боевиков из Дачного в Днепропетровской области. Они также заняли Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР, сообщил RT.