Генштаб ВСУ впервые признал утрату части территорий Сумской области

ВСУ утратили контроль над некоторыми населенными пунктами в Сумской области. Об этом свидетельствуют карты, опубликованные украинским Генштабом в соцсетях.

Судя по обновленным данным, ВСУ утратили контроль над Водолагами, Басовкой, Локней, Новеньким и Беловодами. На прежних картах Генштаб этого не признавал и помечал территории как подконтрольные Украине.

Ранее бойцы 114-й бригады установили российский флаг в первом населенном пункте Днепропетровской области — селе Дачное, находящемся возле границы с ДНР. Минобороны пока не подтверждало эту информацию официально.

Кроме того, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что российские военные вновь полностью освободили территорию республики. Ее небольшая часть находилась под контролем ВСУ с осени 2022 года.