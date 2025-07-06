Поддубное в ДНР и харьковская Соболевка перешли под контроль России
Российские военные освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области и Поддубное на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Соболевка перешла под контроль ВС России благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Запад». В зоне ее ответственности потери ВСУ превысили 230 человек.
Бойцы группировки «Восток» освободили Поддубное в ДНР.
Военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале отметил, что сопротивление противника сломили бойцы 36-й мотострелковой бригады 29-й армии. Часть украинских боевиков уничтожили, другие сбежали.
«Сейчас воины-дальневосточники закрепляются на занятых позициях — от Поддубного до границы Днепропетровской области считаные километры. Готовятся к дальнейшему наступлению на оборонительные порядки противника. Освобождение западных рубежей ДНР все ближе», — подчеркнул он.
Несколькими днями ранее российские военные освободили находящееся в ДНР Предтечино.