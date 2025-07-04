Опасаясь наступления российской армии, подразделения Вооруженных сил Украины построили в Сумской области сеть сложных укреплений с кухнями и блиндажами. Командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка сообщил об этом РИА «Новости» .

«Построены очень хорошо, большие запутанные лабиринты, то есть, когда мы заняли позиции, мы зашли в блиндаж, который они пытались разобрать. Они разбирали его всем чем угодно, но с очень большой сложностью у них это удалось», — рассказал он.

В лесу бойцы наткнулись на подземные лабиринты с блиндажами и небольшими кухнями. Пятнашка заявил, что ВСУ допускали продвижение российских войск и тщательно готовились. При отступлении боевики пытались разрушить свои укрепления сбросами с дронов, ударами из ствольной артиллерии и минометов.

Кроме Сумской российские подразделения продвинулись в Днепропетровской области. Они вытеснили противника из Дачного.