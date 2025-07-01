Российская армия сорвала ротацию ВСУ у Надии в ЛНР

Российские военные нанесли комбинированный удар по ротации ВСУ в селе Надия в Луганской Народной Республике. Об этом в разговоре с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Данный удар сорвал ротационные мероприятия в районе Надии в ЛНР», — сообщил он.

По данным военного эксперта, российские бойцы уничтожили шесть единиц техники, артиллерийское орудие и до взвода личного состава украинских боевиков.

Ранее Марочко рассказал, что военнослужащие ВС России заняли большую часть позиций противника на стратегических высотах у населенного пункта Белогоровка в ЛНР. Часть территории уже под контролем ВС России. Взятие Белогоровки повлияет на улучшение положения российских военных в этом районе.