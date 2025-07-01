ВС России заняли часть стратегической высоты у Белогоровки в ЛНР

Российские военные установили контроль над значительной частью стратегически важной высоты юго-западнее Белогоровки в ЛНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости».
«В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось выбить украинских боевиков с большей части занимаемых позиций, расположенных на стратегической высоте юго-западнее Белогоровки», — сказал он.
По словам эксперта, часть территории уже под контролем ВС России. Взятие Белогоровки повлияет на улучшение положения российских военных в этом районе.
Ранее Марочко заявил, что войска России вошли в Серебрянку в ДНР. Армия продолжила продвигаться вглубь вражеской обороны на Северском направлении. Передовые отряды начали закрепляться на новых рубежах и выдавливать противника из населенного пункта.
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