В зоне СВО ликвидировали начальника штаба 110-й бригады ВСУ Мирзаева

На Украине сообщили о гибели начальника штаба 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерия Мирзаева в результате ракетного удара ВС РФ по городу Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

Издание сообщило со ссылкой на экс-нардепа Игоря Мосийчука, что российские военные атаковали штаб бригады. По данным бывшего депутата Верховной Рады, тогда погибло около 70 человек и еще 30 получили ранения.

«Как пишет Мосийчук, два „Искандера“ поразили объединенный командный пункт», — уточнило издание.

Помимо Мирзаева погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

Ранее военный блогер Владимир Романов сообщил о гибели Надежды Савченко в зоне СВО в результате удара ВСУ России ФАБом-3000 по штабу 112-й бригады территориальной обороны ВСУ.