Рогов: ВС России расширили плацдарм в районе Дачного в Днепропетровской области

Российские военнослужащие выбили подразделения украинских боевиков из первого населенного пункта в Днепропетровской области, тем самым расширив плацдарм для будущего наступления. Об этом в разговоре с РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«У нас продвижение севернее и западнее Дачного. Наши войска расширяют плацдарм для дальнейшего наступления», — сказал он.

Он отметил, что на этом направлении российские бойцы освободили около 10 квадратных километров.

Село Дачное расположено рядом с населенными пунктами Новоукраинка, Ялта и Запорожье в Донецкой Народной Республике, которые ранее уже были освобождены от украинских боевиков.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил об улучшении позиций ВС России в районе Купянска в Харьковской области.