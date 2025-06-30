Вся территория ЛНР находится под контролем ВС России. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена на 100%», — сказал он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что оборона подразделений Вооруженных сил Украины в ЛНР «рвется по швам». ВС России ежедневно уничтожают серьезное количество сил противника.

В марте президент Владимир Путин заявлял, что российские военные освободили территорию нового субъекта РФ на 99%. Также он сообщал об освобождении свыше 70% территорий в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.