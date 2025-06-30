ВС России полностью освободили территорию ЛНР

Вся территория ЛНР находится под контролем ВС России. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена на 100%», — сказал он.
Ранее командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что оборона подразделений Вооруженных сил Украины в ЛНР «рвется по швам». ВС России ежедневно уничтожают серьезное количество сил противника.
В марте президент Владимир Путин заявлял, что российские военные освободили территорию нового субъекта РФ на 99%. Также он сообщал об освобождении свыше 70% территорий в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
В России предложили снизить брачный возраст до 16 лет
Студентка из Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России по вольной борьбе
Жители Мытищ могут принять участие в буккроссинге
ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по центру Донецка. Есть погибшие
Дипфейки. Как распознать обман и не стать жертвой мошенников
«Радиостанция Судного дня» выдала третье за день послание
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте