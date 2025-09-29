Киев в обломках, Юнаковка наша, ВСУ в панике. Что произошло в зоне СВО за неделю

Главным событием недели в зоне спецоперации стало освобождение Юнаковки. Не за горами взятие Купянска и наступление на Красный Лиман. Но больше всего украинскую власть встревожил удар по Киеву, ракеты по которому летели в течение 12 часов. Итоги СВО с 22 по 28 сентября — в материале 360.ru.

ВС России освободили Юнаковку Минобороны объявило об освобождении села 26 сентября. Для этого подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь Сумской области. Юнаковка считалась основным перевалочным пунктом ВСУ при заходе в Курскую область летом 2024 года, через нее шли украинские танки, бронемашины пехоты, артиллерия и инженерная техника.

Выбив из него противника, мы нарушили всю его логистику в приграничье и лишили его физической возможности повторить курскую авантюру. Теперь Юнаковка войдет в буферную зону между двумя странами. Более того, этот населенник — идеальный плацдарм для наступления на Сумы. Александр Коц Военный корреспондент

От Юнаковки до Сум около 40 километров. Генштаб ВСУ потерю этого села не комментировал — по его версии, на Южно-Слобожанском направлении бои велись в районе Дорошовки. Экспертное сообщество на Украине не пропустило сообщений о потере села, все-таки там сражались элитные подразделения. Сооснователь украинского проекта DeepState Руслан Микула предупредил, что российские войска смогут использовать взятое село для накопления личного состава благодаря большому количеству укрытий. По мнению генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, контроль над Юнаковской предоставит российской армии дополнительные возможности для ударов с воздуха. ВСУ перебросили силы к границе с Курской областью На этом фоне командование ВСУ отправило в Сумскую область подкрепление из-под Красноармейска (украинское название — Покровск).

Фото: РИА «Новости»

«С целью удержания линии фронта украинское командование перебрасывает с покровского направления подразделения 68-й отдельной егерской бригады вместо отправки их на восполнение потерь», — сказали силовики. Ситуация в Красноармейске Российские подразделения приблизились к Красноармейску с Запада. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что они отбили Котлино и практически зачистили Удачное. На Украине осознали перспективу остаться без Красноармейска. Ветеран ВСУ Виктор Таран заявил в соцсетях, что логистические пути в Покровск — Мирноград уже заблокированы. Вместо того, чтобы защитить Покровскую агломерацию, украинские войска отвлеклись на Добропольское направление — попытались отрезать «заячьи уши» и отвести угрозу от Дружковки — Константиновки. Ситуация, по мнению офицера, критическая.

Фото: РИА «Новости»

«В агломерацию можно зайти пешком, любое транспортное средство будь то даже велосипед, мотоцикл, наземный дрон будут уничтожены вражеским FPV. Не нужно быть военным экспертом, чтобы увидеть на карте, что войска находятся в полуокружении», — заявил Таран.

Интересно С 1 января по 25 сентября ВС России освободили более 4714 квадратных километров территории, из них 3308 — в ДНР. С 1 января по 25 сентября ВС России освободили более 4714 квадратных километров территории, из них 3308 — в ДНР.

Российские военкоры сообщили также, что начался штурм дачного поселка юго-восточнее Константиновки. Днепропетровская область Группировка войск «Восток» заняла Степовое в Покровском районе в 2,5 километра к северу от освобожденного Калиновского. Теперь под контролем России — 15 населенных пунктов Днепропетровской области. Участок границы на стыке Днепропетровщины, Запорожья и ДНР — тоже российский. Военные форсировали реку Волчья, ворвались в Ивановку, продвинулись севернее Новоивановки и южнее Новониколаевки. Обстановка в ДНР В Краматорском районе заняты Дерилово и Майское. Первое находится на берегу реки Нитриус в семи километрах к северу от Красного Лимана, второе — в пяти километрах к северо-западу от Часов Яра и в 10 километрах к северо-востоку от Константиновки.

Фото: РИА «Новости»

В Кировске (украинское название — Заречное) готовится плацдарм для наступления на Красный Лиман. Минобороны сообщило, что поселок практически взят, идет зачистка пригородной территории и уничтожаются разрозненные группы боевиков. Харьковская область На северном фланге Купянского направления на западном берегу реки Оскол в харьковском приграничье российские войска продвинулись вперед. В самом Купянске военные овладели 5667 из 8667 зданий, к концу недели заняли еще 115. Крупная группировка ВСУ попала в полукольцо в северной и западной частях города, идет окружение с юга. Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин признал, что российские войска вошли в город. Он закрыт на въезд для всех, кроме военных.

Фото: РИА «Новости»

«Ситуация критическая, враг все-таки находится в городе. <…> Эвакуация, к сожалению, максимально усложнена и единственный сейчас способ уехать — это выйти пешком за территорию Купянска», — сказал он. Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й тяжелой механизированной бригады ВСУ попали в окружение в Синельниковском лесу. Почти половина боевиков погибла. Самая продолжительная атака на Киев: 12 часов Российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины. Особенно сильно досталось Киеву, на улицах столицы рухнули обломки ракет PAC-3 CRI от украинских систем ПВО. Кроме военных объектов поражены энергетическая инфраструктура, склады и предприятия военного производства.

Более 12 часов шла массированная российская атака на Украину. <…> Почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе «Кинжалы». Владимир Зеленский Президент Украины

В течение недели пострадало промышленное предприятие в Белгород-Днестровском в Одесской области, стоянка грузовиков в Сумах, шинный завод ROSAVA в Белой Церкви в Киевской области. Взрывы гремели в Черноморске Одесской области, Староконстантинове Хмельницкой области, в Каменском районе Днепропетровской области, Харькове и Днепропетровске. После удара БПЛА по Тульчинскому району Винницкой области встали поезда, отдельные участки путей обесточились в Николаевской и Кировоградской областях. Разрушен энергетический объект в городе Запорожье. В Николаевской области удар пришелся по лагерю британских наемников.