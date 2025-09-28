Британские наемники разбили лагерь в Лупарево Николаевской области Украины. Российские военные нанесли по нему сокрушительный удар, сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, на территории лагеря иностранцы проводили подготовку спецназа Вооруженных сил Украины.

«Тренируются высадке на побережье. Прилет по тренировочному лагерю на побережье», — сказал Лебедев.

Подробности о потерях среди ВСУ и британских инструкторов подпольщик не привел. Также он не сообщил, как средства использовали украинские боевики для нанесения удара.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что ВСУ избавляются от тел убитых иностранных наемников, чтобы их невозможно было идентифицировать. Всего, по некоторым данным, на Украине уничтожил или пропали без вести около трех тысяч иностранцев, в основном это выходцы из Колумбии.