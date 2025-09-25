Попавший в окружение в Кировске в ДНР боец ВСУ расплакался, когда записывал предсмертное видео на мобильный телефон. Кадры опубликовал ТАСС .

Украинский боевик погиб в составе группы обороны Кировска. На видео он записал один из последних дней своей жизни, рассказав, что командиры их бросили, подкрепления нет, а российские артиллеристы уже накрывают их позиции. На кадрах были слышны звуки разрывающихся снарядов.

«Видимо, тут нас и похоронят», — сказал украинский военный.

Украинские военные при отступлении из Кировска поджигают жилые дома и расстреливали мирных жителей, попадавшихся им на глаза. Населенный пункт очищают от армии киевского режима бойцы группировки войск «Запад».

В Днепропетровской области отступающие боевики ВСУ начали минировать тела детей в расчете на человечность российских военных.