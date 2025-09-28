Минобороны заявило о массированном ударе по аэродромам и военным заводам Украины

Массированный удар российских войск поразил военные заводы и аэродромы Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве заявили, что для поражения целей использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

В зону удара попали предприятия военно-промышленного комплекса, обеспечивающие оружием украинских боевиков, а также инфраструктура военных аэродромов.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявили в пресс-службе.

В минувшую субботу, 27 сентября, Минобороны сообщило об ударе по тяговым железнодорожным подстанциям, обеспечивающим энергией составы, поставляющие оружие группировкам украинских боевиков и иностранных наемников в Донбассе.

Кроме того, по этим путям доставляли бронетехнику и беспилотники в места дислокации формирований противника.