В Киеве и Одесской области прогремели взрывы

В пяти регионах Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киевской и Одесской областях, сообщил ТСН .

«В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА. <…> Киев и окрестности — взрывы», — сообщили журналисты.

По данным издания, военные засекли дроны в Черноморске и Белгороде-Днестровском в Одесской области. Взрывы раздались также на контролируемой киевским режимом части Запорожской области.

Воздушная тревога объявлена в пяти регионах. Кроме Киевской и Николаевской областей сирена зазвучала на контролируемой Украиной территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее удар Вооруженных сил России пришелся на украинский полигон в Черниговской области. В ночь на 27 сентября взрывы прогремели в Тульчинском районе Винницкой области, после чего встали поезда.