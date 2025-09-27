Российские военные взяли под контроль три села в ДНР и Днепропетровской области
Минобороны сообщило об освобождении сел Майское, Степовое и Дерилово в зоне СВО
Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска за минувшие сутки освободили села Майское и Дерилово в Донецкой Народной Республике и населенный пункт Степовое в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что в село Майское зашли подразделения Южной группировки российских войск, улучшившие положение по переднему краю.
Село Дерилово в Донецкой Народной Республике освободили бойцы «Запада», предпринявшие решительные действия в ходе наступления на позиции противника.
Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль село Степовое в Днепропетровской области в ходе продвижения в глубину обороны противника.
В минувшую пятницу, 26 сентября, Минобороны отчиталось об освобождении села Юнаковка Сумской области силами группировки «Север».
Этот населенный пункт украинские боевики использовали в качестве основной базы во время вторжения в приграничные районы Курской области.