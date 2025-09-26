РИА «Новости»: группа ВСУ в лесу под Харьковом потеряла половину состава

Попавшая в окружение в Синельниковском лесу Харьковской области группировка украинских боевиков потеряла более половины личного состава в результате ударов российских военных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства пояснил, что в окружение попали подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й тяжелой механизированной бригады ВСУ.

«С момента блокирования уничтожено более половины личного состава противника», — заявил источник.

Представитель силовых структур добавил, что попытка вражеских сил вывести заблокированных боевиков из окружения провалилась.

В минувшую среду, 23 сентября, Минобороны заявило об окружении группировки боевиков «Русского добровольческого корпуса»* и спецназа украинской разведки. В ведомстве подчеркнули, что российские бойцы уничтожили почти треть личного состава противника.

Кроме того, группировка российских войск взяла под контроль более трех тысяч городских зданий благодаря тактике «подземного десанта».

*Запрещенная в России террористическая организация.