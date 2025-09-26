Российские военные ликвидировали половину группировки ВСУ в Синельниковском лесу
РИА «Новости»: группа ВСУ в лесу под Харьковом потеряла половину состава
Попавшая в окружение в Синельниковском лесу Харьковской области группировка украинских боевиков потеряла более половины личного состава в результате ударов российских военных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Собеседник агентства пояснил, что в окружение попали подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й тяжелой механизированной бригады ВСУ.
«С момента блокирования уничтожено более половины личного состава противника», — заявил источник.
Представитель силовых структур добавил, что попытка вражеских сил вывести заблокированных боевиков из окружения провалилась.
В минувшую среду, 23 сентября, Минобороны заявило об окружении группировки боевиков «Русского добровольческого корпуса»* и спецназа украинской разведки. В ведомстве подчеркнули, что российские бойцы уничтожили почти треть личного состава противника.
Кроме того, группировка российских войск взяла под контроль более трех тысяч городских зданий благодаря тактике «подземного десанта».
*Запрещенная в России террористическая организация.