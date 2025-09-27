В районе Купянска ВСУ обустроили многокилометровую линию обороны из окопов, «зубов дракона», замаскированных блиндажей и других объектов. Об этом сообщили РИА «Новости» российские военные группировки «Запад».

«Они готовились, у них обширная линия обороны: многокилометровые окопы, которые подкреплены бетонными ДОТами», — рассказал один из бойцов.

Ранее Министерство обороны сообщило, что в полукольцо в Купянске попала крупная группировка из украинских спецназовцев, националистов и боевиков запрещенной в России организации. Под контроль российским военным осталось взять меньшую часть зданий. Часть города удалось освободить благодаря успеху подземной десантной операции.