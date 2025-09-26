Российские военные взяли под контроль село Юнаковка в Сумской области

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские военные освободили село Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Этот населенный пункт украинские боевики использовали в качестве основной базы во время оккупации приграничных районов Курской области.

В ведомстве заявили, что Юнаковка перешла под контроль подразделений группировки войск «Север», которая за минувшую неделю продвинулась в глубину обороны противника.

Село Юнаковка находится на трассе, связывающей Сумы с городом Суджа. В ходе освобождения приграничных районов Курской области российские войска взяли этот отрезок дороги под огневой контроль, превратив его в «трассу смерти» для украинских боевиков.

В середине сентября военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские военные зашли в Юнаковку с востока и быстро заняли все позиции, отбив попытки контратаки противника.