Скорую потерю Красноармейска признали на Украине

Логистика украинских войск оказалась полностью заблокирована в агломерации Красноармейска (украинское название — Покровск) Об этом на своей странице в Facebook* написал украинский политтехнолог и бывший военный Виктор Таран.

«Не нужно быть военным экспертом, чтобы увидеть на карте, что войска находятся в полуокружении», — подчеркнул он.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что на Красноармейском направлении развернулись самые ожесточенные бои.

По его словам, командование ВСУ перебросило на этот участок наиболее подготовленные подразделения, открыв другие участки фронта. Герасимов отметил, что это дало возможность группировке российских сил серьезно продвинуться вглубь обороны противника.

