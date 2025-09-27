Украинские военные попытались превратить Купянск в крепость, но российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области, несмотря ни на что. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, командование ВСУ и киевские режим попытались сделать из города очередную «фортецию», но безуспешно.

«Вместе с тем продвижение наших войск неоспоримо. Наши военнослужащие ежедневно увеличивают свою зону контроля в Купянске», — сказал он.

До этого военный эксперт рассказал, то боевики ВСУ пожаловались офицерам на продвижение российских подразделений восточнее Купянска — у поселений Кучеровка, Петропавловка и Песчаное.

Боевики ВСУ просили усилить позиции на этом участке фронта, используя резервы командования.

Ранее российские силовики рассказали, что 57-я мотопехотная бригада ВСУ осталась без последнего боеспособного подразделения в Харьковской области. Речь идет о 42-м отдельном мотопехотном батальоне.