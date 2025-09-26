Российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по предприятиям украинского ВПК. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 20 по 26 сентября [ВС России] нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в ведомстве.

Силы Черноморского флота в акватории Черного моря и подразделениями группировки войск «Днепр» уничтожили 23 БЭК и пять катеров противника.

За неделю подразделения группировки войск «Восток» прорвали оборону противника и освободили Березовое и Калиновское в Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе трех механизированных бригад, двух бригад теробороны и бригадам морской пехоты и нацгвардии.

Также войска России взяли под контроль село Юнаковка в Сумской области. Украинские боевики использовали его как основную базу во время оккупации приграничных курских районов.