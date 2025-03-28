28 марта 2025 00:11 Пошел ко дну с незадраенными люками. Главное о крушении батискафа в Хургаде Российская туристка: батискаф в Хургаде погружался с незадраенными люками 0 0 0 Фото: Mark Malak / dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Происшествия

Батискаф с россиянами затонул в Хургаде

В Египте всего в километре от берега затонул батискаф «Синдбад» с российскими туристами. Из 45 человек, которые были на борту, шестерых уже признали погибшими, судьба еще двух неизвестна. Что произошло в Хургаде и как спастись с тонущего судна — в материале 360.ru.

Где затонул батискаф «Синдбад» Катастрофа произошла утром 27 марта, когда батискаф отправился на регулярную подводную экскурсию от отеля с осмотром кораллового рифа. «Помимо членов экипажа, на борту находились 45 туристов, в том числе — несовершеннолетние. Все они — российские граждане, туристы компании „Библио Глобус“», — сообщили в Генконсульстве России в Хургаде.

В диппредставительстве сразу же заявили о четырех погибших. По информации Daily Mail, спасти не удалось шесть человек, а среди пострадавших у четырех критическое состояние. Губернатор провинции Красное море Амр Ханафи приводил аналогичные данные.

«В больницы доставили 29 пострадавших. Погибли шесть иностранцев — россияне», — сказал он. Ханафи уточнил, что на борту также находились пять членов экипажа.

В российском Генконсульстве сообщили, что в числе жертв — два ребенка. Из воды, по данным дипломатов, достали 38 человек.

Фото: Mark Malak / dpa / www.globallookpress.com

Предварительный список туристов с затонувшего в Египте батискафа опубликовали в нескольких Telegram-каналах. Ошибочно признали погибшей врача-педиатра из Татарстана Кристину Валиуллину. Shot уверял, что виновата в этом египетская сторона, перепутавшая в спешке имена. Ее супруг не выжил, детям удалось спастись.

Друг семьи Кристины Валиуллиной — Ренат — сказал 360.ru, что пара звала его присоединиться к поездке.

«Равиль — врач-анестезиолог, заведующий реанимацией. <…> Сколько людей он спас. <…> Отличная, дружная семья», — поделился мужчина.

Фото: Mark Malak / dpa / www.globallookpress.com

Что рассказали выжившие при крушении батискафа туристы Россиянка Регина Айметдинова, которая собиралась на экскурсию, призналась 360.ru, что ее семью спасло чудо. Батискаф, по ее словам, начал погружение, не задраив люки, а некоторые туристы вообще не успели зайти на борт. Мы стояли последние на посадку, когда он начал погружение. <…> Не успели в него сесть. Очень многих спасло то, что они только спустились», — сказала женщина. Когда судно начало тонуть, добавила россиянка, мужчины стали выталкивать из него детей. Так поступила и Регина.

Я своих детей выталкивала из батискафа, сама ушла в воду и отплыла от него, чтобы меня воронка не засосала. Самое главное, что мы не погрузились. Регина Айметдинова туристка

Собеседница 360.ru заявила, что ни она, ни ее дети не пострадали. «У нас нет никаких травм, мы не наглотались с воды, и у нас все хорошо. Мы живы-здоровы, слава Богу», — заключила женщина. Вадим Боровков, который был одним из пассажиров «Синдбада», рассказал RT, что вода хлынула в трюм через люки, когда некоторые только залезали в батискаф. Но команда сработала оперативно и помогала вытаскивать людей.

Фото: Mark Malak / dpa / www.globallookpress.com

Перед погружением, заявили Telegram-каналу Shot другие туристы, для них не провели инструктаж. Россияне отметили, что уже ездили на экскурсию несколько дней назад на этом же судне: батискаф был в плохом состоянии — стекла повреждены и затерты, а жилеты испорчены.

По версии Shot, продававшая туры компания Sharm El-Ghada Excursions не вела отчетность и списки клиентов не составляла, поэтому у местных властей возникли трудности с установлением личностей всех находившихся на борту.

Фото: Mark Malak / dpa / www.globallookpress.com

Почему батискаф «Синдбад» пошел ко дну Прогулочный батискаф спроектировали финские специалисты. В компании-операторе Sindbad Submarines уточнили, что он вмещает 44 пассажира и двух членов экипажа и способен выдержать давление, соответствующее 75-метровой глубине. рассчитано судно на прогулки на 25 метрах. Возможно, «Синдбад» столкнулся с рифом и поэтому затонул, сообщал телеканал Cairo 24 News. «Основная причина крушения батискафа „Синдбад“ в Хургаде — столкновение с коралловыми рифами», — указали журналисты. Mash писал, что к этом привела ошибка одного из пилотов, который не справился с управлением. После крушения аппарат опрокинулся, а в салоне произошла разгерметизация. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян пояснил RT, что с точки зрения организатора экскурсия была официальной, а в причинах случившегося предстоит разобраться египетским властям. Губернатор провинции Красное море Амр Ханафи в Facebook* также подчеркивал, что у затонувшего батискафа была лицензия, а у капитана судна — вся необходимая квалификация. Он также пообещал помощь пострадавшим, в том числе с оформлением необходимых документов. Оплату лечения получивших травм туристов возьмет на себя страховая компания. В России после крушения батискафа уже возбудили уголовное дело.

Как действовать в тонущем батискафе При поездках на таких, как «Синдбад», водных судах нужно следовать определенным правилам поведения, рассказал 360.ru председатель Высшего совета Российского союза спасателей Евгений Черный. Если взрослый путешествует с ребенком, последнего нужно держать ближе к себе — чтобы защитить от возможного столпотворения. Нельзя пренебрегать ремнями безопасности — в случае ЧП батискаф может дать крен, начать переворачиваться, что повышает риск травм.

Когда вы заходите на борт, должны знать, где находятся спасательные жилеты. К ним нужно максимально оперативно добраться и правильно надеть — и на себя, и на ребенка. Евгений Черный председатель Высшего совета Российского союза спасателей

Черный посоветовал соблюдать принцип «сначала на себя — потом на ребенка». Жилет, кроме прямого назначения, даст и дополнительную защиту. «После того, как капитан даст команду на выход — все зависит от ситуации: как быстро прибывает вода, в каком состоянии судно, — в люк вы выпустите сначала ребенка, проконтролируете, что он начал подъем, и идите следом за ним», — заключил специалист.

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