В России возбудили уголовное дело из-за крушения батискафа в Египте

Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте возбудили уголовное дело после крушение батискафа с туристами в Красном море у побережья Хургады и гибели нескольких человек. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц. Следователи занялись выяснением всех обстоятельств аварии.

Батискаф «Синдбад», спроектированный в Финляндии и рассчитанный на 46 человек, потерпел крушение утром 27 марта. Кроме членов экипажа на борту находились 45 туристов из России — клиентов компании «Библио Глобус». Власти Хургады объявили о гибели шести человек.