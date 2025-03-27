Потерпевший крушение в Египте батискаф спроектировали финны

Sindbad Submarines: батискаф «Синдбад» на 46 человек спроектировали в Финляндии

Прогулочный батискаф, потерпевший крушение в Египте, спроектировали специалисты в Финляндии. «Синдбад» рассчитан на туристические прогулки на 25-метровой глубине, сообщила компания-оператор Sindbad Submarines .

Батискаф вмещает 44 пассажира и двух членов экипажа. Он способен выдержать давление, соответствующее 75-метровой глубине, но рассчитан на прогулки на 25 метрах. Sindbad Submarines утверждает, что в мире существуют только 14 рекреационных субмарин, и «Синдбад» — одна из них. Его спроектировали финны.

Батискаф потерпел крушение в километре от побережья Хургады, предварительно — из-за столкновения с коралловым рифом. На его борту находились граждане России, Египта и Индии. Из 38 спасенных россиян 14 госпитализированы, 24 отправились в отели.

Погибли, по предварительным данным, шесть человек, в том числе медик из Татарстана. Туристы приехали на курорт от туроператора «Библио-Глобус».