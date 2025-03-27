Число погибших в затонувшем в Египте батискафе выросло до шести

Daily Mail: как минимум 6 человек погибли в затонувшем в Египте батискафе

Как минимум шесть человек, которые находились на туристическом батискафе, погибли у берегов Хургады. Об этом сообщило издание Daily Mail .

По данным журналистов, еще девять туристов пострадали, четверо из них — в критическом состоянии.

Ранее Генконсульство России в Хургаде сообщило, что в затонувшем батискафе погибли четверо россиян. При этом большинство туристов удалось спасти и доставить в гостиницы. На пирс отеля прибыли дипломаты Генконсульства. Пострадавших госпитализировали.

Батискаф затонул утром 27 марта в километре от берега. На судне проводили подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо экипажа, на борту находились 45 российских туристов, в том числе дети.