Число погибших в затонувшем в Египте батискафе выросло до шести

Как минимум шесть человек, которые находились на туристическом батискафе, погибли у берегов Хургады. Об этом сообщило издание Daily Mail.
По данным журналистов, еще девять туристов пострадали, четверо из них — в критическом состоянии.
Ранее Генконсульство России в Хургаде сообщило, что в затонувшем батискафе погибли четверо россиян. При этом большинство туристов удалось спасти и доставить в гостиницы. На пирс отеля прибыли дипломаты Генконсульства. Пострадавших госпитализировали.
Батискаф затонул утром 27 марта в километре от берега. На судне проводили подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо экипажа, на борту находились 45 российских туристов, в том числе дети.
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