Названа предварительная причина крушения батискафа с россиянами в Египте

Mash: пилот батискафа «Синдбад» у Хургады не справился с управлением

Предварительной причиной ЧП с туристическим батискафом «Синдбад» у берегов Хургады стали действия одного из пилотов подводного судна, он не справился с управлением и налетел на риф. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, после крушения аппарат перевернулся, произошла разгерметизация салона. Погибли шесть человек, еще как минимум девять пострадали.

Погибшие российские туристы жили в пятизвездочном отеле Serry beach resort в Хургаде. В Египет они приехали отдыхать через туроператора «Библио Глобус».

По предварительным данным, туристы купили экскурсию на батискафе у отеля, всего в группе находились 45 человек, все — россияне. В программу входили трансфер из отеля к пирсу и погружение на глубину до 22 метров.

В организовавшей экскурсию компании Sharm Hurghada Excursions уточнили РЕН ТВ, что затонувший батискаф Sindbad находился в эксплуатации около 10 лет. Субмарина была единственным таким судном в распоряжении компании, за погружение в воду туристы заплатили примерно по семь тысяч рублей.

Батискаф затонул утром 27 марта в километре от берега Хургады.