Страховая компания оплатит лечение пострадавших в Египте россиян

Страховая компания взяла на себя расходы по лечению пострадавших и эвакуации тел туристов из России, погибших при крушении батискафа в Египте. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

«Все туристы туроператора „Библио-Глобус“ были застрахованы в страховом доме ВСК. Страховка покрывает как лечение пострадавших в данной ситуации туристов, так и репатриацию тел погибших», — отметили в АТОР.

В организации уточнили, что пока точных данных о количестве пострадавших и погибших нет. На месте ЧП продолжаются спасательные работы. Все пострадавшие туристы получают необходимую помощь.

Трагедия произошла 27 марта недалеко от города Хургада. После крушения батискафа «Синдбад», на борту которого находились 45 россиян, спасли 38 человек. Шесть туристов погибли, в том числе ребенок. Еще двое пропали без вести.