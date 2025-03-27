Жертвами крушения батискафа в Хургаде стали двое детей и трое взрослых

Генконсул России в Египте заявил о двух погибших детях в утонувшем батискафе

Число погибших при аварии с батискафом выросло до пяти. Среди жертв оказались двое детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Генеральное консульство России в Египте.

В ведомстве добавили, что в больницы Хургады доставили 14 пострадавших туристов.

«Число погибших увеличилось до пяти человек, среди них двое несовершеннолетних», — заявили в ведомстве.

Всего на борту потерпевшего крушение подводного судна находились 45 россиян, приехавших на отдых по путевке. В консульстве России в Хургаде заявили, что из воды вытащили только 38 человек.

По неподтвержденным данным, батискаф разгерметизировался при столкновении с коралловым рифом.

Изначально дипломаты сообщали только о четырех погибших, в том числе одном ребенке. По предварительным данным, среди них оказалась пара врачей из Татарстана. Их дети попали в больницу после спасения.