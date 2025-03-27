Власти Хургады подтвердили гибель шести россиян при крушении батискафа

Губернатор Ханафи: шесть россиян погибли при крушении батискафа в Хургаде

Число погибших из-за крушения батискафа у Хургады российских туристов увеличилось до шести. Об этом сообщил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи, его слова привела в соцсетях местная администрация.

«В больницы были доставлены 29 пострадавших. Погибли шесть иностранцев — россияне», — отметил он.

Губернатор также заявил, что, помимо российских туристов, на борту судна находились пять египтян — членов экипажа.

Ранее генконсульство России в Хургаде сообщило о пяти погибших россиянах, среди жертв — двое детей. Всего на борту подводного аппарата находились 45 отдыхающих из России. После трагедии 38 экскурсантов уцелели, 13 из них попали в больницу.

Страховая компания «Библио Глобус» оплатит лечение пострадавших и эвакуацию тел туристов, погибших при крушении батискафа. На месте ЧП продолжают работать спасатели.