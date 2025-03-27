Появился предварительный список туристов с затонувшего в Египте батискафа

На борту затонувшего у берегов Хургады батискафа «Синдбад» находились 30 взрослых и 15 детей. Это следует из предварительного списка, опубликованного Telegram-каналом «112» .

В публикации отметили, что во время крушения погибли шесть человек. Пока спасатели установили личности только троих.

Telegram-канал Mash уточнил, что на подводную экскурсию туристы отправились семьями. Всего из воды вытащили 38 человек, из которых 14 отправили в больницу. Судьба восьми туристов пока неизвестна.

Авторы Telegram-канала «Осторожно, новости» сообщили, что среди погибших — семейная пара врачей из Татарстана. Это же подтвердила знакомая супругов в разговоре 360.ru. Их детей успели вытащить, сейчас они находятся в больнице.

О крушении батискафа «Синдбад» с российскими туристами посольство России в Хургаде сообщило в четверг, 27 марта. По данным ведомства, крушение произошло в одном километре от берега.

Все находившиеся на борту 45 туристов россияне, приехавшие в Египет по путевке компании «Библио-Глобус». В посольстве добавили, что погибли четыре человека, судьба еще нескольких россиян выясняется.