Батискаф с российскими туристами затонул в Египте

Четыре российских туриста погибли при аварии на батискафе «Синдбад» в Египте

Батискаф с 45 российскими туристами на борту затонул в Хургаде. Четыре пассажира погибли. Об этом сообщило Генконсульство России в Хургаде .

«По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений», — заявили в дипведомстве.

Авария произошла утром 27 марта в километре от берега. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. На борту находились 45 туристов, в том числе дети. Все они из России, туристы компании «Библио Глобус».

«Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется», — отметили в пресс-службе.

На пирс гостиницы прибыли дипломаты Генконсульства.

Ранее российские моряки пострадали при пожаре на грузовом судне в Южной Корее. Генконсульство России в Пусане сообщило, что им оказали медицинскую помощь. Предварительно, причиной возгорания стал отказ двигателя.